Serradifalco. Rosa Insalaco è stata nominata assessore dal sindaco. Prenderà il posto del dimissionario Gioacchino Magro Malosso

SERRADIFALCO. Nuovo movimento in seno alla Giunta guidata dal sindaco Leonardo Burgio. Rosa Insalaco, già consigliera comunale e capogruppo di maggioranza, è stata nominata assessore comunale. Il neo assessore ha già prestato il giuramento e prenderà il posto di Gioacchino Magro Malosso dimessosi qualche giorno fa per lasciare il campo libero nell’esecutivo ad altre persone come previsto e condiviso politicamente in precedenza. Insalaco avrà le deleghe di Tutela del Patrimonio comunale, Edilizia cimiteriale, Sport, Spettacolo e Tempo libero

La stessa Insalaco s’è dimessa dalla carica di consigliera comunale, per cui a subentrarle in consiglio sarà il primo in graduatoria dei non eletti, e cioè Massimo Alaimo. Oltre che da consigliera comunale, Rosa Insalaco s’è dimessa anche da componente della prima Commissione consigliare, nonché da membro del Consiglio comunale di terre di Collina.

Oltre a Leonardo Burgio e Rosa Insalaco (nella foto), fanno parte della Giunta municipale anche il vice sindaco Basilio Martino, Enza Surrenti e Rosario Ristagno.