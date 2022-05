Serradifalco. Approvato dall’amministrazione comunale il Bilancio di Previsione e il Dup

SERRADIFALCO. La Giunta ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e il Documento unico di programmazione (Dup) predisposto dagli uffici dell’area economico finanziaria del Comune diretti dal dott. Ivan Paci.

Nello schema di bilancio sono previsti stanziamenti per debiti fuori bilancio e ricorso alla procedura riequilibrio finanziario con 881.250 euro per il 2021, il capitolo di spesa relativo alla restituzione della quota annuale del fondo di rotazione di 90.645 euro per il 2021, 181.290 euro per il 2022 e181.290 euro per il 2023.

Previsto anche il fondo di passività potenziali per contenzioso di 150.000 euro per il 2021, 160 mila per il 2022 e 215 mila per il 2023. Il disavanzo di amministrazione è previsto in 326.692,84 euro per il 2021, 530.663,53 per il 2022 e 632.927,83 euro per il 2023.

Le entrate di cassa previste per il 2021 sono di 42.988.484,14 euro, quelle di competenza 33.474.813,58 euro. Le entrate di cassa per il 2022 saranno 43.589.207,41euro, e per il 2023 48.275.043,88 euro. Le spese annue di cassa per il 2021 ammonteranno a 42.789.995,16 euro, e quelle di competenza a 33.474.813,58 euro, mentre le spese di cassa per il 2022 saranno 43.589.207,41 euro e per il 2023 48.275.043,88 euro.

Il fondo cassa presunto sarà di 198.488,98 euro. A questo punto, una volta approvato in Giunta, il Bilancio di Previsione 2021/2023 e il Documento unico di programmazione (Dup) sarà dapprima sottoposto all’esame del collegio dei Revisori dei conti e poi anche a quello dei singoli consiglieri comunali che potranno eventualmente emendarlo, dopo di che lo stesso passerà all’esame del consiglio comunale per la sua approvazione.