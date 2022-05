San Cataldo. Incontro dell’amministrazione comunale con gli operatori commerciali per definire misure a sostegno

SAN CATALDO. Nei giorni scorsi, in aula consiliare del Comune, insieme all’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive Marianna Guttilla, al responsabile dell’ufficio delle attività produttive e al Comando dei Vigili Urbani, il sindaco ha tenuto un incontro con le attività commerciali Sancataldesi, impegnate nel settore della ristorazione (ristoranti, bar, paninerie, etc.) per fare il punto della situazione sulle attuali difficoltà e sulle misure che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per porvi rimedio.

“Nello specifico – ha detto il sindaco – per far fronte a queste problematiche e agevolare i commercianti, abbiamo presentato la volontà di metter mani al regolamento comunale, pur di sostenere al meglio i lavoratori colpiti dalla crisi. I presenti inoltre, sono stati aggiornati anche riguardo la situazione del pagamento del suolo pubblico e delle condizioni di dissesto finanziario in cui verte il nostro Comune.

Stiamo lavorando incessantemente per trovare le migliori soluzioni a sostegno del comparto e favorire la ripresa dopo la pandemia, ostacolata adesso da un ulteriore rialzo dei costi”. “Si tratta – ha concluso Comparato – di interventi onerosi ma necessari, affinché il commercio, punta di diamante della nostra comunità, possa ripartire serenamente insieme al sostegno dell’Amministrazione”.