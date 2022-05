Riesi. I rifiuti delle attività commerciali non saranno raccolti se non differenziati correttamente

RIESI. L’amministrazione comunale, tramite pubblico avviso, ha reso noto a tutta la cittadinanza che i titolari di attività commerciali sono stati avvisati con apposita riunione che d’ora in avanti i rifiuti delle loro attività non saranno raccolti se non differenziati correttamente.

Pertanto, i rifiuti qualora non correttamente differenziati rimarranno dietro le porte dei loro locali e i titolari verranno appositamente sanzionati a norma di legge. Gli stessi rifiuti saranno rimossi solo dopo che i titolari avranno proceduto a differenziarli.

Il sindaco confida nella comprensione di tutta la cittadinanza: “La puliia della nostra cittadina ed il rispetto dell’ambiente a salvaguardia della salute delle prossime generazioni sono obiettivi fondamentali per la nostra amministrazione”, ha concluso il sindaco.