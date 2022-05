“Quando Cupido prende male la mira…”

Michigan- Ben Ford, 32 anni, ha lasciato la moglie Victoria per vivere alla luce del sole il suo amore con Kim West, 51 anni, sua madre biologica. Come riporta il Sun, la loro storia è iniziata nel 2014, quando Ben, adottato alla nascita, dopo 29 anni, ha scritto una lettera a sua madre, per ricucire i rapporti. Sin dal primo incontro il feeling è stato subito forte. Non è passato molto tempo che la coppia si è ritrovata in una stanza di un hotel che li ha portati al primo rapporto sessuale. L’uomo ha subito confessato alla moglie (il loro rapporto da tempo era in crisi) i suoi sentimenti. Ben e Kim hanno sempre rifiutato di essere considerati incestuosi, ritenendo il loro legame frutto di GSA (genetic sexual attraction). “Siamo come piselli in un baccello e fatti per stare insieme – dice Kim-. So che le persone diranno che siamo disgustosi, ma quando sei colpito da un amore così forte, devi lottare per averlo”.