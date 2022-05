Mussomeli, ritorna la festa della Madonna delle Vanelle. Si spera nella benevolenza del meteo

MUSSOMELI – L’emergenza pandemia aveva fatto dimenticare il calendario delle feste e dei vari eventi. Ci eravamo quasi abituati, con nocivi risvolti in campo economico e sociale. La nuova situazione, che comunque rimane sotto controllo, ha dato il via libera per il quasi ritorno alla normalità, evidentemente con aggiornamento di norme. Ma adesso, è da tenere presente che è il meteo a dettare leggi che fa anche annullare sagre e mette in forse lo svolgimento di processioni. Intanto, domenica prossima, a Mussomeli, la comunità ritorna a festeggiare la Madonna delle Vanelle, essendo la terza domenica di maggio, che, tradizionalmente, raduna nella terra di Manfredi, fiere e bancarelle per la gioia di grandi e piccini. Dal punto di vista religioso, il programma del mese di Maggio previsto nella chiesa della Madonna delle Vanelle prevede: dall’1 al 31 maggio alle ore 18 recita del rosario e alle 18,30 celebrazione di santa messa; domenica 15 maggio Celebrazioni di messe alle 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – e alle 18,30. Intorno alle 20, poi, è prevista la processione col simulacro. II 29 maggio, celebrazione di Messa per i confrati defunti. Intanto, nella villetta della Madonna delle Vanelle, si stanno eseguendo lavori di pulizia, appunto, in concomitanza della festa di domenica prossima.