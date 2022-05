“La veritè” di Ghanji (Cristina Gangi): dal 20 maggio il nuovo singolo dell’artista nissena

Countdown in corso per l’uscita del nuovo singolo, in programma venerdì 20 maggio, “la veritè” della talentuosa nissena Ghanji (Cristina Gangi): il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

L’artista di Caltanissetta che per l’occasione “inaugura” il suo nuovo nome d’arte, riscopre un mondo particolare attraverso sonorità contaminate, con il sound R&B , e racconta una parte di se stessa in simbiosi con la città che è diventata la sua seconda casa, Parigi.

“La veritè” di Ghanji è un testo forte, metà italiano e metà francese, scritto da Ernica Tara e arrangiato da Fabio Verardo: “Con Enrica abbiamo messo in campo la nostra esperienza che ha edificato anche una bellissima amicizia. La ringrazio per aver creato questo testo identificativo e profondo, ho dato ritmo al pezzo tenendo in considerazione la storia che racconto. Mi sono affidata al Team The Lab Music Factory, entrando nel cast a marzo 2022, e in breve tempo è stata definita e delineata la linea di questo progetto Ghanji”.

La cantante nissena sottolinea: “Ho un team davvero fortissimo che sta curando il mio percorso. Un trio di valore, Franco Iannizzi, Ernesto Trapanese e Marco Mori che ringrazio moltissimo, per aver creduto in me e nella mia musica. É stato per me molto importante stabilire, con Franco Iannizzi direttore artistico del progetto e mio produttore, di rimettere in una posizione centrale e di assoluta importanza la musica, intorno ad essa ruoterà tutto il progetto artistico ed il mio nuovo percorso. Attraverso i Social sarà proposta la mia storia di vita: cosa ho fatto, chi sono stata in passato, facendo tesoro dell’esperienza precedente, ma guardando al futuro e alla nuova Cristina. La musica diventa la narrazione della mia vita. ‘La veritè’ è il manifesto artistico di Ghanji”.

ETICHETTA : LAB MUSIC FACTORY —-DISTRIBUZIONE ARTISTFIRST—– TESTO E MUSICA : ENRICA TARA —-ARRANGIAMENTO : FABIO VERARDO —- ART DIRECTOR : FRANCO IANNIZZI —— MANAGING LABEL : MARCO MORI per RadioRossa & Artist First —— MANAGEMENT : ERNESTO TRAPANESE —– Graphic Designer & Imaging : ALAN MAROTTA ——UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE NAZIONALE Giovanni Germanelli