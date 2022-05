I Frati della “Copiosa Redenzione” festeggiamo il 25° di fondazione. L’intervista video al Superiore Generale P. Luis

Atmosfera di festa, in questi giorni, nell’ambiente della Copiosa Redenzione, fondata nel Brasile da Padre Wilton Moraes che ha attualmene comunità a Caltanissetta e a Mussomeli. La congregazione è nata 35 anni fa con l’operato, per i primi 10 anni, delle suore con il carisma per l’Adorazione al Santissimo Sacramento e l’assistenza ai tossicodipendenti e ai bisognosi. Successivamente, la congregazione ha avuto anche i frati; insomma, una istituzione giovane anche nello spirito. La venuta dell’ attuale Superiore Generale della Copiosa Redenzione a Caltanissetta e a Mussomeli, Padre Luis, per festeggiare i 25 anni di fondazione del ramo maschile, vuole rappresentare un momento di gioia e di crescita, appunto, della istituzione, a servizio delle comunità. “Festeggiare il Giubileo – spiegano dall’ambiente – significa dare testimonianza della presenza viva ed operosa della congregazione ed allo stesso tempo evangelizzare le nuove generazioni”. Appuntamento, dunque, con la Messa di Adorazione sabato 14 maggio e domenica 15, con la Messa presieduta dal vescovo della diocesi Mons. Mario Russotto delle ore 11 presso la Parrocchia S. Agata di Caltanissetta. “Nella nostra debolezza la forza di Dio”, è il messaggio di questo giubileo.