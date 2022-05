Giovanni Falcone, Draghi: “Grazie a suo coraggio Italia è Paese piu’ libero e giusto”

“A trent’anni dalla Strage di Capaci, il governo ricorda con profonda commozione Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. La loro memoria e’ forte, viva, universale. Grazie al coraggio, alla professionalita’, alla determinazione di Falcone, l’Italia e’ diventato un Paese piu’ libero e piu’ giusto”.

Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio Mario Draghi nel trentennale della strage di Capaci. “Falcone e i suoi colleghi del pool antimafia di Palermo non hanno soltanto inferto colpi decisivi alla mafia. Il loro eroismo ha radicato i valori dell’antimafia nella societa’, nelle nuove generazioni, nelle istituzioni repubblicane – aggiunge -. Oggi dobbiamo continuare a far rivivere il senso piu’ profondo dell’eredita’ di Falcone, nella lotta senza quartiere alla criminalita’ organizzata e nella ricerca della verita’. Lo dobbiamo ai loro cari e ai cari di tutte le vittime dello stragismo mafioso”, conclude Draghi.