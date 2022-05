Fratelli d’Italia cresce nel nisseno. Il coordinatore provinciale Fabiano Lo Monaco nomina responsabili di alcuni Dipartimenti

CALTANISSETTA. Fratelli d’Italia continua il proprio radicamento nel territorio con l’inserimento di nuove figure che lavoreranno per la crescita del Partito nella Provincia nissena. Dopo l’ingresso dei due consiglieri Bruzzaniti e Petrantoni, il coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco ha provveduto alla nomina dei responsabili di alcuni dipartimenti.

Damiano Lauretta è stato assegnato alla Direzione Regionale, dopo aver ricoperto in passato il ruolo di Assessore Provinciale e di Consigliere Comunale a Gela. La gestione del dipartimento “comunicazione” è stata assegnata a Barbara Marcenò, il dipartimento “istruzione” sarà guidato dal Prof. Antonio Lauretta, mentre per il dipartimento “giustizia”, sarà l’ Avv. Giuliana Di Prima a guidarne le attività, come responsabile.

Il coordinamento cittadino di Mussomeli è stato affidato all’Avv. Gianluca Nigrelli che ricopre tutt’oggi il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. Nella città di San Cataldo, invece, il coordinamento cittadino sarà guidato da Vincenzo Giambra.

“Fratelli d’Italia” – conclude Lomonaco – ” è ormai il primo partito in Italia, ed è proprio per questa ragione che sentiamo il dovere di entrare nel merito dei problemi che imperversano sul nostro territorio, con il supporto di risorse umane competenti e dunque capaci di dare risposte concrete a tutti quei cittadini che, da tempo, aspettano un inversione di tendenza. Saremo impegnati nelle prossime competizioni elettorali con le nostre migliori risorse, certi che i risultati ci daranno ragione.