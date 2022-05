Caltanissetta, conclusa la formazione dei catechisti diocesani

MUSSOMELI – Anche le catechiste della parrocchia di Cristo Re, “Trasfigurazione in S. Teresa al Castello” e “Madrice” di Mussomeli hanno partecipato al corso di formazione, loro riservato. Infatti, è terminata mercoledì sera, con l’incontro conclusivo in Caltanissetta col vescovo mons. Mario Russotto, la formazione dei catechisti della Diocesi di Caltanissetta, conclusasi presso la parrocchia Pio X. La formazione, in dieci incontri, è avvenuta con nove incontri on line, a partire dal 16 febbraio fino, appunto, all’11 Maggio, quest’ultimo, in presenza presso la Parrocchia Pio X. Questo il calendario:

16 febbraio: “La catechesi nella chiesa nissena alla luce dei nuovi orientamenti pastorali” con sac. Salvatore Romeo;

23 febbraio: “Il catechista secondo Antiquum Ministerium” col sac. Calogero Dello Spedale Alongi;

9 marzo: “L’identità e la vocazione del catechista” col prof. Giuseppe Di Bernardo;

23 marzo: “La spiritualità e la preghiera del catechista” con mons. Onofrio Castelli;

30 Marzo: “Finalità e compiti della catechesi” col sac. Antonino Romano;

6 Aprile: “la relazione educativa nella catechesi” col dott. Pietro Andrea Cavaleri;

20 Aprile: “La metodologia nella catechesi col sac. Fabio Pizzitola;

27 Aprile: “Il Linguaggio nella catechesi: narrativo, artistico, digitale” col sac. Marco Diara;

4 maggio: “Progettare e programmare in catechesi: bambini, ragazzi, giovani, adulti” col sac. Carmelo Sciuto.

11 maggio: “La chiesa e il ministero della parola di Dio” con mons. Mario Russotto