Caltanissetta, domenica 22 il”Giro Tour dei 4 quartieri” per valorizzare il territorio e i suoi abitanti

Si svolgerà domenica 22 maggio 2022 dalle ore 9.00 nel Centro Storico di Caltanissetta il “Giro Tour dei 4 quartieri”.

Un’inziativa promossa da Fidas, Legambiente e Parrocchia Dan Domenico alla quale hanno aderito tante realtà che desiderano valorizzare il territorio e i suoi abitanti mostrando ai cittadini come il “cuore pulsante” di Caltanissetta batte ancora ed è sempre disponibile a irrorare tutto il resto del corpo.

Tutti devono sentirsi invitati a partecipare: podisti, camminatori o semplici curiosi che hanno voglia di guardare questo evento.

Hanno contribuito, in differente modalità e impegno, la Diocesi di Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta e Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, la Pro Loco, Tipografia Paruzzo, Rosso Melograno, Comitato di Quartiere San Francesco-Stazzone, Comitato di Quartiere Provvidenza-San Giuseppe, Comitato di Quartiere Santa Croce, Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto”, Ambiens, UISP, US Acli, Track Club, “I Curri e Mangia”, Marathon, Molino Ferrara, Cooperativa La Salute, Sidercem, Raimondi Design, Le Officine del Dentale, Acqua e Sapone e CERF.

L’appuntamento, per la registrazione all’evento, è stato fissato alle ore 9.00 nel Bocciodromo di via Angeli. In omaggio a tutti i partecipanti ci sarà anche una confezione di “Rosso Melograno” contenente due prodotti di eccellenza dell’agro-alimentare locale e la t-shirt realizzata per l’occasione.

La prima partenza è fissata per le ore 9.30 con il Giro-Tour per i podisti, lungo, un percorso che ha uno sviluppo di circa 7 km e con le passeggiate alla scoperta della Storia di Caltanissetta con le visite guidate gratuite presso: la chiesa San Domenico e il quartiere arabo; il quartiere San Francesco con il Signore della città e la villa Amedeo; il quartiere Badia e la chiesa di Santa Croce; il quartiere Provvidenza.

Sempre alle ore 9.30 aprirà uno spazio espositivo allestito con agro-alimentare, artigianato, associazioni del terzo settore sempre nell’area del bocciodromo di via Angeli.

Alle ore 12.00 è prevista l’inaugurazione in via Angeli, di fronte l’omomonima scuola dell’istituto comprensivo, delle installazioni e delle attività di riqualificazione realizzate con il Progetto “Ambiens”.

L’evento ha anche una finalità benefica di raccolta fondi da destinare alle diverse forme di povertà presenti all’interno del Centro Storico di Caltanissetta.

La partecipazione alla manifestazione prevede una quota di iscrizione pari a 5 euro e comprende la confezione “Rosso Melograno”. Per la maglietta, invece, basterà un contributo aggiuntivo di 2 euro.