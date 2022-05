Butera. Ordinanza del sindaco per la messa in sicurezza degli immobili abbandonati o in stato di precarietà

BUTERA. Il sindaco Filippo Balbo, tramite ordinanza, ha ordinato ai proprietari degli immobili la messa in sicurezza degli edifici che versano in stato di precarietà ed abbandono. Ciò a seguito di segnalazioni di privati cittadini sulla presenza, in particolare nel centro storico, di edifici abbandonati e fatiscenti; tali segnalazioni sono state confermate da una ricognizione di massima effettuata dai competenti uffici comunali.

Il sindaco ha anche comunicato che il Comune sta procedendo ad un monitoraggio dettagliato dei quartieri del centro storico, al fine di redigere un censimento degli stabili che necessitano di interventi per poi diffidare i proprietari degli immobili a rischio ad intervenire con somma urgenza.

I fabbricati in questione, se non messi in sicurezza, sono potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, presentando precarie condizioni statiche e igienico sanitarie, ha ribadito il sindaco. Dalle ricognizioni effettuate, tali immobili sono disabitati, sede di rifiuti e caratterizzati dalla presenza continua di nidiate di roditori, nonché luogo di stazionamento di randagi; una situazione di degrado urbano, che provoca esalazioni maleodoranti, già più volte segnalate dagli abitanti dell’immediato intorno.

Il primo cittadino ha anche messo in guardia i proprietari sul fatto che, in caso di danni a persone o cose, sono punibili penalmente e civilmente. Da qui la richiesta di intervenire con urgenza, senza necessariamente attendere diffide od ordinanze da parte del Comune in quanto tali ordinanze infatti comportano, in caso di inottemperanza ed inadempienza, anche sanzioni penali.