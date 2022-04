Università, Salerno: “Rispettare autonomia Kore su Policlinico”

“Pur con il massimo rispetto verso le istituzioni territoriali e i parlamentari nazionali e regionali che si stanno esprimendo da alcune settimane sulla localizzazione del futuro Policlinico Kore, vorrei invitare tutti a lasciare che l’universita’ elabori e sviluppi in autonomia – come deve accadere a tutte le universita’ del mondo – la propria politica accademica e la propria visione territoriale”.

Lo afferma, in una nota, il presidente dell’ateneo di Enna, Cataldo Salerno, sulla scelta della sede che ospitera’ il Policlinico universitario “Posso garantire – aggiunge – che terremo nella massima considerazione tutte le opinioni e i suggerimenti, ma anche che adotteremo le decisioni piu’ favorevoli al futuro dell’ateneo e ai suoi studenti”. “Vorrei ricordare che la Kore, da sempre – sottolinea Salerno – guarda ad un orizzonte molto piu’ ampio di quello di una sola provincia, sia essa quella di Enna o quella di Caltanissetta o di Agrigento.

Anzi, non guarda proprio al concetto di provincia. In ogni senso. La Sicilia tutta deve fare sistema”. Salerno conferma che la missione ed il progetto della Kore, gia’ dai tempi della sua fondazione, e’ quella di una universita’ siciliana a tutto tondo. “Voglio percio’ affermare con decisione – continua Salerno- che la Kore non partecipa e non partecipera’ ad alcuna guerra tra citta’ o tra province perche’ non fa questo di mestiere. l’Universita’ Kore non e’ nata per sostituire gli uffici provinciali andati via da Enna”.

Il presidente esprime il suo ringraziamento al Governo regionale, e all’assessore della Salute Ruggero Razza “per avere pienamente compreso e assecondato le strategie territoriali della Kore. “Abbiamo chiesto e sollecitato noi, Universita’ Kore – ricorda – di potere stipulare con la Regione siciliana la convenzione che abbiamo sottoscritto, in quanto essa risponde perfettamente alla normativa nazionale, alle richieste del ministero dell’universita’, alla vigente programmazione sanitaria regionale e alle nostre prospettive di sviluppo.

Chi vuole concorrere allo sviluppo dell’universita’ Kore e’ benvenuto, chi arriva in ritardo – chiosa Salerno – lo e’ persino di piu’ perche’ era per noi perso, ma si rispetti per favore l’autonomia dell’ateneo di Enna e degli altri atenei. Non potra’ che trarne giovamento tutta la Sicilia e non soltanto la sua parte centro-meridionale”.