Santa Caterina. L’amministrazione comunale chiede finanziamenti con i fondi del Pnrr per tre opere

SANTA CATERINA. La messa in sicurezza, restauro e riuso del convento dei padri Cappuccini, la ristrutturazione dei locali della società Combattenti e della Casa Terzi di Piazza Garibaldi, e la ristrutturazione del centro diurno per anziani di via Roma. Sono le tre progettualità per le quali l’amministrazione comunale intende fare richiesta di finanziamento con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

I tre progetti sono stati già inseriti nella piattaforma per la quale si chiedono i relativi finanziamenti. Il primo riguarda la ristrutturazione locali del convento dei Padri Cappuccini di via Crispi la cui costruzione risale al 1840 e, per diversi lustri e la cui struttura è stata dismessa qualche anno fa. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito intende ora metterlo in sicurezza, restaurarlo e riutilizzarlo. Il costo del progetto è di 1 milione di euro.

Il secondo riguarda la ristrutturazione della Società dei Combattenti e della Casa Terzi. Si tratta di due simboli storici di Santa Caterina che l’amministrazione Ippolito intende riportare alla sua originaria bellezza e funzionalità.