San Cataldo. Oggi “Viaggio attraverso la cultura della Settimana Santa” per gli alunni delle scuole medie

SAN CATALDO. Oggi, 12 aprile, i ragazzi delle scuole medie di San Cataldo potranno assistere in prima persona ad un vero e proprio “viaggio” attraverso la cultura popolare della Settimana Santa Sancataldese, direttamente nelle proprie scuole. Proprio come l’evento della scorsa settimana organizzato nelle scuole primarie, stavolta saranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado a scoprire gli usi e costumi tipici della tradizione, interagendo con veri e propri interpreti che impersoneranno membri delle milizie, della corte imperiale e del popolo.

L’iniziativa sarà suddivisa in due parti, la prima alle 9:00 presso la scuola media “G. Carducci”, la seconda alle 10:30 presso la scuola media “P. Balsamo”. “Grazie al grande impegno dell’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Marianna Guttilla, lavoriamo da tempo per la realizzazione di questo progetto. Crediamo fortemente infatti, che eventi come questo possano rivelarsi occasioni preziose per far avvicinare le nuove generazioni alle radici della nostra comunità e della nostra cultura”, ha detto il sindaco Comparato che ha anche ringraziato l’Associazione Culturale Quarta Parete e il Laboratorio Artigianale Centurio, per l’impegno profuso nei confronti dell’evento e per aver messo a disposizione tutto il materiale occorrente.