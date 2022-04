Mussomeli, Sagra della ricotta e del Cannolo: il 7 e 8 Maggio

MUSSOMELI – E’ terminata l’emergenza Covid ed è già “sagra” con la promozione turistica e gastronomica del Vallone. Ritorna la tradizionale Sagra della Ricotta e del CANNOLO, prevista per il 7 e l’ 8 Maggio, ferma da due anni alla sua 4^ edizione, e l’amministrazione comunale, la Proloco e la Congregazione San Pasquale hanno diffuso il programma. Trattasi di un evento di folklore, gastronomia e spettacoli, ma i “protagonisti” assoluti saranno, come sempre, la ricotta, la tuma, i cannoli e i formaggi, appunto per la loro valorizzazione. La ricotta fresca è, infatti,uno dei prodotti tipici per eccellenza del nostro paese. La tradizione di allevatori locale ha sviluppato, nel corso degli anni, una forte specializzazione nel settore dell’allevamento degli animali da latte, della produzione di formaggi di varia natura. “Oggi, la ricotta e i formaggi di Mussomeli – dicono gli organizzatori in un loro comunicato -trovano apprezzamento anche oltre i confini dell’Isola e lo straordinario successo di questi prodotti ha offerto lo spunto per riprendere, dopo circa 30 anni, una sagra ad essi dedicata”.

Da sottolineare che la “Sagra della ricotta e del cannolo” è diventato un appuntamento primaverile gastronomico, che trova come protagonisti operativi i nostri pastori in occasione della ricorrenza del loro Santo patrono SAN PASQUALE. A fare da corollario alla manifestazione, vi sono una serie di eventi culturali (visite guidate, su prenotazione, al castello, centro storico e chiese, curato dal servizio civile della proloco) ed eventi folkloristici nel corso della serata del 7 e della mattinata dell ‘8 maggio.