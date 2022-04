Musica, il Volo: estate di live in Italia e nel mondo. In Sicilia, tappe ad Agrigento e Taormina

Il Volo torna live questa estate in tutta Italia con il tour ‘Il Volo live in concert’, prima tappa il 3 e 4 giugno all’Arena di Verona. La tournée unira’ i classici de Il Volo, raccolti nell’album ’10 Years’, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco ‘Il Volo sings Morricone’, un viaggio dentro l’arte di uno dei piu’ grandi compositori del Novecento.

Alle date gia’ annunciate si aggiungono il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (Br), in occasione dell’Ostuni Soundtrack Festival, e il 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento. Il gruppo torna anche in tour nel mondo: ”Il Volo sings Morricone and more’, in cui Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati dall’orchestra sinfonica, partira’ dalle principali citta’ europee per poi approdare negli Stati Uniti.

Qui le date aggiornate: https://www.ilvolomusic.com/tour/. Queste le date del tour italiano: 3 giugno all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona); 4 giugno all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona); 11 giugno al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina); 12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina); 29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival; 21 luglio in Piazza Grande a Palmanova; 24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (Lu); 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (Br); 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento; 2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia; 3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza 15 dicembre al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino); 17 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano); 23 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma).