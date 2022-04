Delia, rigenerazione urbana in ambito sportivo: presentato progetto per campetto polivalente

Un progetto di rigenerazione urbana volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale è stato presentato dall’Amministrazione Bancheri.

Nello specifico questo progetto innovativo per il paese di Delia prevede la realizzazione di un campo polivalente coperto nella Piazza Toronto.

La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri. <<E’ senz’altro un bellissimo progetto, voluto fortemente dalla mia Amministrazione – ha detto il primo cittadino di Delia – perché in questo modo finalmente la comunità di Delia potrà beneficiare di una campo polivalente coperto, idoneo e funzionale.

Abbiamo deciso di smantellare l’ex campetto di bocce, non più utilizzato da decenni per creare una struttura mai avuta nel nostro paese che possa servire alle nuove generazioni e non solo.

A Delia per decenni e decenni nessuno si è mai occupato concretamente dello sport, noi abbiamo già ripreso, sistemato ed efficientato il campetto di tennis, ottenuto il finanziamento per l’adeguamento strutturale del Campo Sportivo, presentato un progetto per la realizzazione di un campetto multiuso nel cortile della Scuola elementare, creato una struttura innovativa per esercizi a corpo libero tramite attrezzi omologati e utili a questo scopo e molto altro ancora.

Oggi con questo progetto continuiamo a creare le condizioni per una crescita sana delle nuove generazioni che tramite strutture adeguate possono impiegare il tempo libero in attività utili al corpo e alla mente.>>.

<<I nostri interventi – ha aggiunto il sindaco– sono interventi frutto di una adeguata programmazione amministrativa che di fatto ha permesso la riqualificazione di tutti gli immobili comunali al servizio dei cittadini. Delia è il paese che ha ricevuto più finanziamenti in proporzione al numero degli abitanti, un risultato questo che ci rende felici e ci sprona a fare sempre meglio.

Il progetto, presentato dal Comune di Delia, è di un importo pari da un milione di euro ed è a totale carico dei Fondi Europei.

<<Non è facile raggiungere simili traguardi – ha infine detto Bancheri. Ci vuole tempo, fatica, e un impegno non indifferente, frutto del lavoro corale di tutti, uffici e amministratori, la cui azione è sempre finalizzata al bene della comunità>>.