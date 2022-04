Caltanissetta, le Vare per la Via Crucis del Vescovo Russotto. Questa sera la preghiera si alzerà dalla piazza

Questa sera dalle ore 20.00 in centro Storico, il Vescovo Mons. Mario Russotto ripercorrerà la Via Crucis utilizzando, come Stazioni di sosta, le Vare dei Biangardi.

Un appuntamento che negli anni passati già era stato sperimentato con grande partecipazione di fedeli ma che, a causa della pandemia, era stato temporaneamente “chiuso” al pubblico e riprodotto soltanto in modo virtuale con le Vare in sosta dentro la Cattedrale Santa Maria La Nova.

Adesso, con l’autorizzazione da parte della CEI e del Governo per le manifestazioni e le processioni, l’irrinunciabile appuntamento di meditazione e di preghiera torna in piazza.

Le Vare occuperanno le stesse postazioni che avevano assunto negli anni passati impreziosendo Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato, Viale Conte Testasecca e Corso Vittorio Emanuele.

Una cornice spettacolare per un momento di preghiera e di preparazione alla Pasqua che era stato annunciato qualche settimana fa da una lettera inviata dallo stesso Vescovo Mons. Mario Russotto.

“Figlioli carissimi, come ormai avete appreso dalle disposizioni che Vi ho inviato con lettera del 10 marzo u.s. (Prot. n. 20/22 -L22), a partire dalla vigilia della Domenica delle Palme (9 aprile) potranno riprendere le processioni religiose. In osservanza a dette disposizioni, pertanto, per quanto riguarda la Via Crucis cittadina, una per ogni Comune della Diocesi, fissata nel nostro calendario diocesano per Venerdì 1 aprile, DISPONGO che nel pieno rispetto e nella dovuta osservanza delle norme emanate dal Govemo italiano, si svolga Sabato 9 aprile p.v., alle ore 20,00. Pertanto, si anticipa la S. Messa del Sabato in modo da esserci ed esortare tutti i fedeli a partecipare alla Via Crùcis cittadina, senza eccezione alcuna! Con l’auspicio che presto cessi la guerra e tutto possa riprendere nella massima serenità, mi auguro che la pia pratica della Via Crucis sia un’occasione preziosa per pregare insieme per la pace, mentre colgo l’occasione per porgervi il mio affettuoso saluto e benedirvi nel Signore”.