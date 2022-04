Caltanissetta, alunni della Don Milani partecipano alle attività promosse da “Aspettando Terra Madre”

Gli alunni delle classi 3e E/F della scuola primaria “G.Rodari”, diretta dal professore Antonio Diblio, accompagnati dalle insegnanti Dorotea Paterna, Virginia Lombardo, Angela Valenza, Maria Testaquadra e Antonella Madonia, hanno partecipato al segmento della manifestazione d’iniziativa del Comune di Caltanissetta: “Aspettando Terra Madre”.

La manifestazione dedicata ai più piccoli si è stata organizzata nella biblioteca Scarabelli lo scorso 1 aprile, e rientra tra le attività organizzate per dare vita al “Primo parco mondiale dello Stile di Vita Mediterranea”.

Tra gli obiettivi del progetto quello di potenziare e valorizzare tra i più piccoli, l’uso delle buone pratiche di una corretta dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità.

Nel corso della visita a turno gli alunni bendati hanno riconosciuto tramite delle esperienze tattili gli ortaggi e, olfattivamente le spezie e le erbe aromatiche. Successivamente i bambini, hanno preso visione del video relativo all’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di gas e hanno consumato una sana merenda a base di pane e olio.

La dieta mediterranea rappresenta un vero e proprio modello di dieta sana e sostenibile, in grado di anteporsi come fattore determinante di prevenzione, contrastando il rischio di insorgenza di importanti patologie; per cui è importante educare alla dieta mediterranea fin dal’età scolare non è solo un modo per aiutare le giovani generazioni a prevenire patologie quando saranno adulti, ma anche per renderli consapevoli delle enormi potenzialità che la sua adozione ha dal punto di vista economico ed ambientale.