Spaccio stupefacenti. Usava ricetrasmittente sintonizzata su frequenze radio delle Forze dell’Ordine. Arrestato

La particolarità di questo arresto è legata al fatto che l’uomo è stato colto in flagranza e mentre usava una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze radio delle forze dell’ordine, per assicurarsi di scampare ai controlli. Mentre era bordo della sua Smart, intento a cedere cocaina a un acquirente, è stato bloccato e arrestato. A quanto emerso, da settimane si assicurava la serenità per la sua attività, spacciando sotto casa evitando carabinieri e Polizia.