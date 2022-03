Sommatino. Riaperti i termini per ottenere buoni per sostegno all’emergenza socio assistenziale Covid

SOMMATINO. Sono stati riaperti i termini per la concessione dei buoni spesa legate alle misure di sostegno per l’emergenza socio assistenziale da Covid 19. Lo ha comunicato il sindaco Elisa Carbone. In particolare, da oggi 8 marzo fino alle ore 13 del 18 Marzo sarà possibile presentare istanza per accedere alle misure di sostegno dei buoni spesa.

È pubblicato anche l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di esercenti commerciali interessati alla fornitura di prodotti di prima necessità, assegnati tramite i buoni spesa, a cui è possibile aderire entro lo stesso termine di cui sopra.

La richiesta può essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it oppure con consegna a mano in busta chiusa di tutta la documentazione al protocollo del Comune di Sommatino nelle ore di ufficio.

E’ possibile visionare e scaricare tutta le informazioni e la documentazione necessaria sul sito del Comune di Sommatino, nella sezione AVVISI PUBBLICI al seguente link: http://www.comune.sommatino.cl.it/…/po/mostra_news.php….