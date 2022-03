Simula furto della sua auto, priva di assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo, dopo incidente mortale. Arrestato

Dopo un incidente mortale simula il furto dell’auto, priva di assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo. Un 53enne di Mercogliano (Avellino) è stato arrestato per omicidio stradale dai Carabinieri della compagnia di Avellino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Avellino su richiesta della Procura irpina. Le indagini riguardano un incidente mortale avvenuto a Mercogliano la sera del 21 febbraio scorso.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Avellino e della Stazione di Mercogliano hanno accertato che la sera dell’incidente, pochi minuti dopo l’impatto fatale, è stato denunciato il furto di un’auto, una Ford Focus, sottoposta a fermo amministrativo e priva di copertura assicurativa. Sulla base dei dati relativi all’intestataria dell’auto, sono state svolte mirate attività investigative che hanno portato al ritrovamento, il giorno successivo all’incidente, dell’auto in questione, con evidenti segni riconducibili all’urto e nessuna manomissione o forzatura al blocco di accensione.

Le ulteriori indagini, eseguite anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di risalire l 53enne, coniuge dell’intestataria dell’auto, identificato, allo stato delle indagini, come conducente del veicolo al momento dell’impatto e autore della conseguente simulazione del furto dell’auto.