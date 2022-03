Sicilia, movida violenta a Siracusa: studente accoltellato

Uno studente del progetto Erasmus e’ stato accoltellato a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che ha in mano le indagini, la vittima e’ stata picchiata per strada nella serata di sabato per poi essere raggiunto da alcuni fendenti, inferti con un coltello. Il giovane si e’ poi rifugiato all’interno di un pub, che si trova a Ortigia, il centro storico della citta’, e dal locale qualcuno ha chiesto l’intervento della polizia.

Lo studente si e’ poi recato al Pronto soccorso dell’ospedale aretuseo per farsi curare ed e’ stato sentito dalle forze dell’ordine per provare a definire l’identità degli autori dell’aggressione. Due settimane fa un episodio analogo era avvenuto in un locale vicino al centro storico: in quella occasione, erano stati aggrediti un ragazzo e una coppia intervenuta in sua difesa.

E’ stato anche convocato dal prefetto di Siracusa , nei giorni successivi alla prima aggressione, un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le indagini dovrebbero chiarire se dietro gli episodi vi è uno stesso gruppo di giovani violenti.