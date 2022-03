Sicilia, incidente stradale: donna morta, marito in fin di vita

Una donna di 66 anni e’ morta e il marito e’ in gravi condizioni a causa di un incidente stradale sulla statale 514 Ragusa -Catania. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 15.30, nei pressi dell’area di servizio in localita’ Coffa. Si sono scontrate una Dacia Sandero a bordo della quale viaggiavano i due coniugi e una Volkswagen Tiguan.

La prima autovettura viaggiava in direzione Ragusa e la seconda in direzione Catania. La donna originaria di Ragusa, a bordo della Dacia, e’ deceduta sul colpo. Viste le condizioni del marito, i sanitari del 118 hanno allertato l’elisoccorso che e’ atterrato nel piazzale dell’area di servizio ripartendo poi per il Cannizzaro di Catania.

Sul posto i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere le persone coinvolte, carabinieri e personale del 118.