San Cataldo. Allievi e docenti dell’Eap Fedarcom di Caltanissetta stanno sistemando la villa comunale

SAN CATALDO. Un’iniziativa lodevole sta interessando in queste ore la Villa Comunale di San Cataldo. A renderlo noto è stato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale Michele Giarratano. Allievi e docenti dell’EAP Fedarcom di Caltanissetta stanno sistemando il nostro giardino pubblico, utilizzando mezzi propri. La richiesta di collaborazione per la manutenzione dello spazio verde è stata presentata pochi giorni fa dall’ente di formazione, ed è stata subito accolta dalla nostra giunta con grande entusiasmo.

Nella giornata di ieri e venerdì prossimo, 11 marzo, allievi dell’EAP saranno impegnati in atti di intervento di potatura di piccole piante, arbusti, cespugli e siepi, pulizia delle aiuole e dei camminamenti, piantumazione di giovani piante.

Il progetto è supervisionato dal docente Giovanni Luigi Amico, all’interno del corso “Addetto sistemazione e manutenzione aree verdi”, e persegue un duplice scopo: consentire agli allievi di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni teoriche, permettendo loro di acquisire importanti competenze relative alla professione per cui si stanno formando; manutenere e abbellire un bene appartenente alla comunità sancataldese. Il sindaco ha ringraziato l’EAP Fedarcom di Caltanissetta, i giovani allievi e il loro docente per il prezioso contributo offerto alla città di San Cataldo.