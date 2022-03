Premio Verga: un concorso deedicato alle scuole

In occasione del Centenario Verga, l’Organizzazione Ufficiale Nazionale Verga 100, supportata dal Parlamento Europeo, Consiglio Pontificio della Cultura e Assemblea Regionale, con Rai Cultura, lancia il concorso “Raccontando il Verga” aperto alle scuole, le quali potranno essere parte di questo importante momento storico attraverso la realizzazione di progetti creativi dedicati allo scrittore.

Il concorso che ha come Capofila il il rinomato Liceo Artistico Boccioni di Milano, sarà volto a raccontare la memoria dello scrittore, nel suo trascorso a Vizzini, paese natio e luogo di ispirazione delle sue opere più importanti, da Cavalleria Rusticana e Mastro Don Gesualdo a La Lupa e l’Amante di Gramigna, e poi, certamente, sulle vicende de I Malavoglia. Il concorso vuole suggerire una trasposizione dello Scrittore più intima e rappresentativa nella scoperta di quelli che sono i suoi aspetti più intimi e profondi, e nel suo legame con la campagna isolana che ne caratterizza intensità e dramma. Non mancheranno le numerose iniziative promosse con i giovani da spettacoli in tutta Italia, alle conferenze alla storica Fondazione Feltrinelli di Milano, città rappresentativa del trascorso del novelliere

Il contest prevede anche una sezione libera sul tema, a cui tutte le scuole possono partecipare con propri lavori dedicati allo scrittore.

I Vincitori riceveranno il prestigioso “Premio Verga for Educational”

Dettagli del concorso e iscrizione su Verga100.it