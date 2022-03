Mussomeli presente al “Festival Sicilia a Ginevra. E’ già iniziato

MUSSOMELI – Iniziata a Ginevra la tre giorni del “Festival Sicilia a Ginevra” ed esattamente dal 18 al 20 marzo 2022”, organizzato dalla Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) e con il patrocinio della Regione Siciliana. Nell’area degli espositori campeggia lo striscione con la scritta Comune di Mussomeli, l’immagine delle tre Torri dell’Orologio, il Panorama notturno di Mussomeli e il maestoso Castello di Mussomeli. Imprenditori locali hanno dato la loro adesione: Panificio-Pasticceria di Via Barcellona, Don Vito Eccellenze Siciliane, Prodotti agricoli della ditta Mulè, Le Aromatiche di Girafi, caseificio Gadduzzo, CUIMANI un marchio di olio extravergine di oliva 100%, Ceramiche di Sicilia di Carmelina Aina. Per questi tre giorni anche il Comune di Mussomeli sarà presente con il suo Assessore all’Agricoltura, Attività Produttive e Sviluppo Economico Michele Spotom in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e con il patrocinio della Regione Siciliana. “Sarà una importante occasione, ha dichiarato l’assessore, per la promozione delle bellezze del nostro territorio e delle eccellenze agro alimentari prodotte dalle nostre aziende agricole e dai nostri giovani imprenditori . Il programma prevede molteplici eventi legati alla valorizzazione della Sicilia e delle sue eccellenze, come ad esempio i prodotti enogastronomici. L’obiettivo è quello di immergere il pubblico, nella Sicilia quella più vera, quella popolare, quella delle tradizioni, indispensabili a forgiare il carattere del popolo siciliano, e della sua terra, ricca di colori, di sapori e di odori”.