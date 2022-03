Mussomeli, le richieste dell’Amministrazione Catania approvate dall’ASP di Caltanissetta

MUSSOMELI – Il sindaco Catania informa: “Dopo settimane di interlocuzione e approfondimenti approvata dall’ASP di Caltanissetta la delibera (744/2023 fel 16.03.2022) di parziale rettifica del bando di reclutamento localizzato a beneficio della Struttura Ospedaliera M.I.Longo di Mussomeli.Finalmente attraverso questa rettifica all’avviso che sarà pubblicato sul sito dell’ASP di Caltanissetta nelle prossime ore potranno partecipare:👉Medici italiani e stranieri anche extra UE👉Medici specialisti anche con il decreto di riconoscimento in corso (deroga prevista dall’art.6 bis della legge 126 del 2021)Questa delibera e questo avviso recepisce tutte le richieste formulate dall’Amministrazionw Catania, a testimonianza che quanto sostenevano era ed è giuridicamente praticabile.L’ASP di Caltanissetta, a nostro avviso, si pone all’avanguardia nel panorama nazionale e punta, finalmente, a risolvere alla radice le criticità di organico che affliggono la sanità locale.Ringrazio il Direttore Generale Alessandro Caltagirone, per avere dimostrato senso di responsabilità e lungimiranza, ma sopratutto per aver dimostrato, attraverso questo provvedimento coraggioso ed innovativo, di voler rilanciare la sanità del nostro territorio.Il Sindaco Giuseppe Catania “