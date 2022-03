Mussomeli. Attivata casella di posta elettronica dal Comune alla quale i cittadini possono inviare disponibilità per ospitare profughi ucraini

MUSSOMELI. Il Comune di Mussomeli si mobilita per accogliere cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Catania che ha emanato un avviso pubblico nel quale, rivolgendosi ai suoi concittadini, ha sottolineato che, nel quadro dell’attuale situazione di crisi, legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile e consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

A tal fine – ha spiegato il sindaco – vista la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso (prevalentemente donne e bambini), si rende necessario censire tutte le soluzioni abitative ricadenti nel territorio di Mussomeli, utili all’accoglienza dei migranti ucraini.

Per tal motivo, il Comune di Mussomeli ha attivato la casella di posta elettronica ucraina@comunedimussomeli.it alla quale i cittadini potranno inoltrare la propria disponibilità all’accoglienza dei migranti ucraini. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni utili al censimento dell’immobile e, ove opportuno, delle informazioni relative alla famiglia ospitante. La richiesta, inoltre, dovrà essere corredata di un valido documento di riconoscimento dell’ospitante, nonché di un valido numero di telefono al quale si potrà essere contattati.