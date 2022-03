Musica, Eros Ramazzotti: al via il “World tour première”. Sicilia, Agrigento: 17 e 18 settembre

A Cinque arene tra le più prestigiose al mondo per dieci anteprime esclusive: partirà dall’arena ‘La Maestranza’ di Siviglia il 15 settembre 2022 il ‘World tour premiere’ di Eros Ramazzotti, l’inizio di un nuovo capitolo della vita musicale di uno degli artisti più amati a livello internazionale.

Prodotto da Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale Cts Eventim, il ‘World Tour Première’ porterà Eros Ramazzotti in alcune delle arene più importanti del mondo, per inaugurare un nuovo viaggio discografico che prenderà il via proprio a settembre 2022.

Il ‘World tour première’ sancisce il ritorno dunque di Eros, un’occasione imperdibile per ascoltare in anteprima la nuova musica dell’artista che ha conquistato milioni di ascoltatori in oltre 35 anni di carriera con 70 milioni di dischi venduti e oltre 2 miliardi di streaming in tutto il mondo. In scaletta, oltre ai brani storici che hanno contribuito al successo di Ramazzotti, i fan potranno godere delle nuove canzoni del cantautore la cui uscita è prevista per settembre 2022.

Un’altra grandiosa avventura live, un ritorno attesissimo, che partirà il 15 settembre ‘arena ‘La Maestranza’ di Siviglia, Agrigento (17 e 18 settembre) e in quella altrettanto incantevole dell’Arena di Verona il 20, 21, 23 e 24 settembre. Il ‘World Tour Première’ toccherà poi un’altra città culla della cultura europea, Atene, dove Ramazzotti si esibirà il 1 ottobre ed infine questa prima tranche di anteprime esclusive si chiuderà il 6 e l’8 ottobre al Caesarea Anfiteatro di Cesarea.

Location prestigiose ed incomparabili che abbracciano anni e anni di storia, come ‘La Maestranza’ di Siviglia, la plaza de toros barocca più antica di Spagna; o il Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, straordinario complesso monumentale di età classica, patrimonio dell’umanità dell’Unesco; l’Arena di Verona, anfiteatro romano di grande bellezza che nella sua storia ha accolto star italiane ed internazionali; Atene, città meravigliosa che ospiterà il live in un’altrettanto prestigiosa location che sarà svelata quanto prima; il ‘Anfiteatro di Cesarea’ di Cesarea, antica capitale della Giudea romana in Israele, incrocio di culture sin dal 25 avanti Cristo.

Cinque arene di una bellezza magnifica, la cui storia si perde nei fili del tempo, accoglieranno il ritorno sulle scene di un artista capace di incantare intere generazioni. ”Siamo orgogliosi ed elettrizzati di poter tornare sul palco – afferma Gaetano Puglisi, manager di Ramazzotti a capo di Radiorama – Dopo questo periodo di stop forzato siamo pronti a portare la nuova musica di Eros in giro per il mondo ea lavorare anche per riportare in auge un modo totale e completo di intendere l’esperienza musicale”.

“Stiamo preparando diverse sorprese che coinvolgeranno i fan a partire da queste già anteprime del tour – spiega – concerti che abbiamo fortemente voluto per festeggiare questo progetto discografico che Eros ha costruito nuovo in ogni dettaglio negli ultimi due anni. È stato un lavoro di scrittura e nuovo di produzione molto intenso e siamo orgogliosi di portarlo live in arene cosi prestigiose, trovo che sia la partenza più giusta per questo nuovo, grande viaggio”.