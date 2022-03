Italia, La Spezia. Italiano punta 1.500 euro sull’1 a 0 della Macedonia, vince 110mila euro

L’Italia è di nuovo fuori dal Mondiale. Al Barbera di Palermo si è consumato un vero e proprio psicodramma per gli azzurri, battuti dalla Macedonia del Nord 67esima nel ranking Fifa, che ha lasciato un Paese intero a bocca aperta. Nessuno se lo aspettava. Nessuno tranne un fortunato scommettitore che, puntando tutto contro la sua Nazionale, ha fatto il colpaccio riuscendo a vincere migliaia di euro. Succede tutto a La Spezia, dove un uomo rimasto anonimo ha azzeccato il risultato esatto portandosi a casa una vincita di ben 110mila euro.

Con la vittoria della Macedonia del Nord data per 20 a 1, l’uomo ha deciso di puntare circa 1500 euro proprio sullo 0-1 a favore della nazionale balcanica, arrivato grazie a una rete di Trajkovski nei minuti finali del recupero. “Fitto riserbo sul nome dello scommettitore – scrive La Nazione – a quanto pare però un ‘professionista’ del settore: la puntata è stata fatta in una sala scommesse della periferia cittadina dove ieri non si parlava d’altro e, in tanti, invidiavano l’audacia che ha portato il ‘collega’ a mettersi in tasca una vincita clamorosa“.