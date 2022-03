In occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down, si è svolto nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, il convegno nell’ambito del progetto “Sosteniamoci insieme. Adultità, individualità e dopo di noi”. Per il presidente Omceo Toti Amato: “L’integrazione non è compassione, ma un’integrazione attiva che avviene anche facendo svolgere a questi ragazzi qualcosa di importante per la società”.