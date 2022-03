Caltanissetta, Studenti della “Don Milani” ai Campionati Internazionali di Matematica

Piccoli talenti crescono… e si fanno notare nelle platee internazionali. E’ il caso di 7 studenti della Don Milani di Caltanissetta, Plesso Filippo Cordova, che dopo avere superato le diverse fasi locali hanno ottenuto un biglietto per le semifinali dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”.

Per Adornetto N., Seddio S., Paruzzo A., Ognibene C. (per C1) e Giglia S., Ferro R., Curto R. (per C2) l’appuntamento è fissato per sabato 26 marzo.

Le selezioni, per esigenze legate alla pandemia, verranno disputate online sulla piattaforma dei Giochi Matematici centro pristemuniversità Bocconi.

Un’opportunità che gli studenti vivranno con grande emozione consapevoli che le conoscenze acquisite a scuola si stanno già trasformando in un bagaglio competenze del quale nessuno potrà privarli.

Il dirigente e tutto il corpo docente augura agli allievi in gara di vivere al meglio questa esperienza.