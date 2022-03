Caltanissetta, “Mottura” aderisce al Dantedì: studenti mettono in scena un filmato con il Sommo Poeta

Gli studenti dell’istituto scolastico “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta aderiscono al “Dantedì”, giornata istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri realizzata con manifestazioni diffuse e variegate in tutta l’Italia e che, sull’ispirazione del “Sommo Poeta” della Divina Commedia, promuove la lingua italiana.

Con maglie rosse e corone di alloro i “Motturini” hanno ideato, scritto, messo in scena e girato un vero e proprio filmato su Dante.

L’iniziativa è stata realizzata con una rappresentanza di studenti appartenenti a diverse classi dell’istituto nisseno e coordinata dai docenti Kety Bellia, Francesca Ognibene e Francesco Calabrese.

Partendo dalla biografia di Dante i ragazzi dalla voce dell’alunno Luca Di Francesco hanno condiviso l’ascolto di alcuni sonetti e rime dal gusto stilnovistico e hanno percorso insieme il viaggio nei tre regni dell’oltretomba accompagnando Dante (alias l’allievo Giovanni Tulumello) nei vari momenti delle cantiche. Infine tutti insieme, in piedi, hanno dato termine all’attività pronunciando all’ unisono l’ ultimo endecasillabo” L’amore che move il sole e l’altre stelle” .

“È un onore celebrare il Dantedì nel nostro istituto perché questo Sommo Poeta va considerato come un costruttore della culla della cultura non soltanto italiana ma anche europea – ha concluso la dirigente scolastica Laura Zurli -. E’ stato un artista che ha ispirato Divine e Umane cose e ha rappresentato la vita in tutte le sue aspettative poetiche ispirando tutte le espressioni artistiche. E il nostro dovere è quello di rendergli omaggio e farlo amare anche dai nostri allievi”.