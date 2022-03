Bompensiere. Tra i nuovi guariti dal Covid c’è anche il sindaco; i nuovi positivi sono 18

BOMPENSIERE. Ancora nuovi casi di positività a Bompensiere dove, comunque, si registrano anche casi di avvenuta guarigione dal Covid, compreso quello del sindaco Salvatore Virciglio che era risultato positivo al Covid.

Una positività che lo aveva costretto a lavorare da casa per continuare a seguire la situazione epidemiologica nel proprio Comune, ma anche per affrontare i piccoli e grandi problemi legati all’amministrazione della cosa pubblica bompensierina. A renderlo noto è stato lo stesso primo cittadino che ha spiegato: “I nostri residenti stanno sostanzialmente bene e si trovano tutti in isolamento domiciliare”. In questo momento il numero complessivo dei positivi è di diciotto persone.