La guerra in Ucraina ha messo in moto nuovi fattori d’inflazione ed è inverosimile che l’area euro torni ai bassi livelli d’inflazione visti prima della pandemia. E’ “sempre più probabile” che l’inflazione di medio termine si stabilizzi sull’obiettivo del 2%. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza “The Ecb and its Watchers”