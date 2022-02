Zakaria “Alla Juve per crescere, è una grande occasione”

TORINO (ITALPRESS) – Profilo basso per Denis Zakaria nella prima conferenza stampa da giocatore della Juve. Il centrocampista svizzero, appena acquistato dal club bianconero, rivela che suo padre tifava per la Juve: “Ho scelto questo club perchè mi ha fatto sempre sognare. E’ un grande momento per la mia carriera. Questa è una squadra molto forte, con tanta qualità”.

“Cercherò di dare tutto me stesso e di fare il massimo per questa maglia. Questo è un passo importante per me: io ho voglia di lavorare e di migliorarmi sempre e qui avrò l’occasione di fare ciò”, ha continuato Zakaria.

“Io come Pogba? Paul lo conosciamo tutti e sappiamo quello che ha fatto qui. Io ho la mia identità, spero di lasciare il segno come Denis Zakaria. Sono un centrocampista completo. Mi sono allenato due volte con il resto della squadra e sono pronto a scendere in campo già questo week end, se l’allenatore me lo chiederà. Con Allegri ancora non abbiamo discusso dei dettagli tecnici”, ha aggiunto lo svizzero.

“Mi aspettavo di lasciare il Borussia Moenchengladbach ma non così presto. Poi è arrivata l’offerta della Juve e ho voluto cogliere al volo questa occasione, che, come ho già detto, è fondamentale per la mia carriera”, ha concluso il nuovo centrocampista dei bianconeri.

