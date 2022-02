Sicilia, truffe: falso dentista da 7 anni, scoperto nel Palermitano

Un dentista abusivo senza laurea e abilitazione alla professione e’ stato scoperto a Carini, in provincia di Palermo. Sono stati i finanzieri della locale Tenenza a individuare il falso odontoiatra che operava sprovvisto dei titoli e delle abilitazioni necessari da circa 7 anni, circostanza confermata anche da numerosi ignari clienti. A partire dal novembre 2020 ha fatto risultare che nello studio esercitasse la professione medica un odontoiatra regolarmente iscritto all’albo provinciale degli odontoiatri di Palermo e in possesso, quindi, di tutti i titoli autorizzativi.

La Corte di Cassazione, in tema di esercizio abusivo della professione medica, ha pero’ sentenziato che risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio di professione abusiva anche il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attivita’ da parte di una persona che egli sa non essere munito di abilitazione. Pertanto, entrambi sono stati denunciati a piede libero alla procura di Palermo per esercizio abusivo della professione.