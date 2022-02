Sicilia, minaccia l’ex in casa con il nuovo compagno: “Appicco il fuoco al palazzo”, arrestato

Spalleggiato da altri tre giovani ha minacciato la sua ex fidanzata, che era in casa con il suo nuovo compagno, di “dare fuoco al palazzo”. E’ l’accusa contestata dai carabinieri del comando provinciale di CATANIA ad un 28enne che e’ stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.

L’episodio e’ avvenuto in provincia. I Militari dell’Arma, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna, hanno trovato davanti casa della vittima l’ex fidanzato, e tre suoi amici, che urlava frasi come “da qui non me ne vado oggi finche’ non brucio tutto il palazzo!”. Il 28enne, che con la sua ex ha avuto due figli ancora molto piccoli, e’ stato condotto in caserma. La donna a novembre lo aveva denunciato per fatti analoghi e il suo nuovo compagno sarebbe stato picchiato dal ‘rivale’.

L’Autorita’ giudiziaria, a conclusione del rito direttissimo, ha disposto la misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dei divieti di luoghi frequentati dalla persona offesa e di dimora nello stesso comune