Sicilia, lite di coppia: telefonata ai carabinieri, lui aveva la casa “piena” di droga e finisce in manette

Sono intervenuti per una lite in strada fra un uomo e una donna e hanno scoperto un supermarket della droga. E’ accaduto a RAGUSA dove una telefonata al 112 ha richiesto l’intervento dei carabinieri per un violento litigio in una via del centro. Arrivati sul posto i militari hanno trovato una ragazza poco più che ventenne in uno stato di agitazione e con numerosi lividi in faccia provocati, a suo dire, dal compagno.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari che l’hanno portata all’ospedale Giovanni Paolo II e sono partite le ricerche del compagno, un pregiudicato ventottenne. Rintracciato in un vicolo poco lontano, l’uomo si è scagliato prima contro l’auto e poi contro i carabinieri che nella colluttazione hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni.

Arrestato, è stato portato anche lui in ospedale dove il personale medico ha consegnato ai carabinieri una dose di hashish che la ragazza aveva spontaneamente ceduto durante le visite.

I militari hanno quindi perquisito l’appartamento in cui i due convivevano e hanno trovato circa 150 grammi di hashish, una novantina di grammi di marijuana e 9 grammi di cocaina, oltre a circa 1200 euro in contanti verosimilmente proventi dell’attività di spaccio dell’uomo per cui sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.