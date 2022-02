Sicilia, ladro di auto con la ‘lista della spesa’: arrestato a Catania

Al centro commerciale con la ‘lista della spesa’ scritta su un ‘pizzino’: tre Ducato, una Fiat 550 e 4 Fiat Panda con i dettagli annessi, modello, tipo colore, anno di fabbricazione e altre variabili… Erano i furti su commissione da portare a compimento nel parcheggio ‘Porte di Catania‘. La scoperta e’ avvenuta grazie all’intervento dei carabinieri di Librino sollecitati dal servizio di vigilanza del centro commerciale che aveva notato strani movimenti di due uomini su un Fiorino.

Alla vista dei militari uno e’ fuggito l’altro, invece, un 39enne residente a Librino e’ stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Dalla visione delle immagini i carabinieri hanno ricostruito il furto di una Fiat Punto. Nella lista dei mezzi da rubare c’erano un Ducato cassonato con sponda modello del 2015 in su; un Ducato lungo con frigorifero; un Ducato ribaltabile, un Daily C 11 con due opzioni, chiuso, o cassonato o ribaltabile.

E poi una lunga serie di auto, la maggior parte Fiat Panda, quattro, anche qui con vari optional tra cui una di colore grigio topo del 2019. Il pizzino scritto in italiano sgrammaticato e’ piu’ che un dettaglio per i carabinieri che sospettano operi un’organizzazione che compie furti su ordinazione richiedendo ai ladri di turno auto e mezzi pesanti con precise caratteristiche. Il 39enne arrestato dopo la convalida e’ stato arrestato e rinchiuso in carcere. Il complice e’ ricercato.