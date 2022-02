Sicilia, ambiente. Mareamico Agrigento: mareggiata ha danneggiato Eraclea Minoa, spariti oltre 200 metri di spiaggia”

Nuovo allarme da parte dell’associazione ambientalista Mareamico AGRIGENTO per la spiaggia di Eraclea Minora, piccolo angolo di paradiso che si trova nel territorio di Cattolica Eraclea e che è minacciato dall’erosione delle coste. “L’ultima mareggiata ha cancellato per sempre una nuova fascia di boschetto – dice l’associazione che diffonde anche alcune immagini -. Una cinquantina di alberi sono caduti come dei birilli e il mare avanza inesorabilmente. Mentre si aspettamessi l’inizio dei pro lavori , finanziati ed appaltati, sono spariti più di 200 metri di spiaggia dorata, e circa 60 metri di boschetto, sono stati persi per sempre”.