Sicilia: 21enne arrestato per lesioni ed estorsioni ai suoi genitori

I carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Mascalucia. Il giovane è accusato di lesioni personali ed estorsioni nei confronti dei suoi genitori. I familiari del ragazzo avrebbero contattato i carabinieri in seguito ad episodi di violenza, anche fisici, emersi dopo continue richieste di denaro da parte del giovane.

Il padre sarebbe stato più volte picchiato dal figlio quando non assecondava le sue richieste. La madre del ragazzo ha raccontato ai carabinieri che, di fronte al rifiuto di dargli 100 euro, per il sospetto che li usasse per acquistare droga o per scommesse, il giovane aveva iniziato a danneggiare i mobili e a lanciarle contro degli oggetti.

Poi sarebbero partiti anche calci e pugni, anche alla presenza della figlia e di un suo conoscente. L’autorità giudiziaria, all’esito del rito direttissimo, ha sottoposto il giovane alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dai familiari.