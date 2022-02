Serradifalco. Approvata all’unanimità in Consiglio l’istituzione delle Consulte Cittadine

SERRADIFALCO. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento per l’istituzione delle Consulte Cittadine. A proporlo sono stati i consiglieri di minoranza del M5S Leonardo Ingrao e Alessandro Safonte.

Le Consulte cittadine saranno 5: quella per l’economia, per l’urbanistica ed opere pubbliche, per i servizi sociali e culturali, per il turismo e sport e infine quella per l’agricoltura. Si tratta di una forma di cittadinanza attiva nell’ambito nell’amministrazione del territorio e della comunità, ma anche di un collegamento tra le realtà presenti nel territorio e l’amministrazione comunale; tali consulte sono volute per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, amministrativa, sociale e culturale di Serradifalco.

Possono far parte delle consulte rappresentanti delle associazioni, di entità sociali e culturali, delle aggregazioni organizzate, del tempo libero, religiose, sindacali, di categoria. Possono prendervi parte persone residenti a Serradifalco che abbiano compiuto 18 anni.

Il Comune metterà a disposizione o la sala consiliare o la sala convegni di palazzo Mifsud. Il consiglio e il direttivo di ogni consulta cittadina dura in carica due anni, non si potrà essere eletti per due mandati consecutivi. Le consulte potranno presentare pareri e proposte non vincolanti agli organi del Comune per materie di loro competenza.