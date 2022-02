San Cataldo. Il campione di mountain bike Salvatore Lo Monaco ricevuto al Comune da sindaco ed assessore allo sport

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore allo sport Marco Andaloro hanno ricevuto al Comune il giovane quanto promettente campione sancataldese di Mountain bike Salvatore Lo Monaco. Quest’ultimo da ben 13 anni pratica questo sport ed ha portato a casa numerose vittorie in gare regionali e nazionali: soltanto nell’ultimo anno ha conquistato il titolo di campione regionale xce 2021, Primo classificato gara nazionale Ladispoli RM, vittoria assoluta gara nazionale di ciclocross Noto 2021, vittoria assoluta Agrigento XC 2021.

“Salvatore Lo Monaco ha fatto della sua passione quella della Mountain Bike, un motivo di orgoglio non solo per se stesso, ma per tutta la nostra Comunità; giovani come Salvatore dimostrano che nella nostra città ci sono eccellenze sportive in grado di portare alto il nome di San Cataldo in Italia e nel mondo. Salvatore è un esempio per tutti coloro che vogliono iniziare a praticare #Sport e che vogliono affrontare una nuova disciplina, con passione e dedizione”, hanno detto il sindaco e l’assessore Andaloro.

Pertanto, al fine di sostenere i giovani che praticano Mountain Bike, l’amministrazione comunale ha espresso l’intento di organizzare iniziative con dimostrazioni pratiche verificando anche la possibilità di individuare nuovi spazi in cui allenarsi.

“Siamo lieti di aver incontrato questo giovane Sancataldese e di aver ascoltato la sua storia di successo che, siamo certi, – hanno concluso sindaco ed assessore – continuerà ad onorare il nome della nostra città anche nei prossimi anni; le iniziative in programma hanno proprio l’obiettivo di spronare nuovi ragazzi talentuosi a mettersi in gioco, aiutandoli a trasformare i loro grandi sogni in grandi obiettivi”.