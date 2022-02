San Cataldo. Dopo chiusura del 1° Circolo didattico, approvata in Giunta convenzione per disponibilità locali scolastici nell’Oratorio “San Luigi”

SAN CATALDO. E’ stata approvata in Giunta la Convenzione con l’Oratorio salesiano “San Luigi” per la disponibilità di locali presso l’edificio già sede dell’oratorio in via Don Bosco ad uso aule scolastiche a favore della scuola dell’infanzia di corso Unità d’Italia del 1° circolo didattica “De Amicis” chiusa temporaneamente per lavori di manutenzione.

E’ stata l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato, nel corso di vari incontri e scambi verbali, a chiedere la messa a disposizione di locali per attività didattica da parte dell’Oratorio “San Luigi”. Il legale rappresentante Opera San Giovani Bosco in Sicilia ha confermato la disponibilità dei locali per l’attività didattica della Scuola dell’Infanzia di Corso Unità D’Italia, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra il legale rappresentante del Comune e il legale rappresentante dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia.

Una volta disposta la chiusura della Scuola d’Infanzia di Corso Unità D’ Italia per lavori di manutenzione”, s’è pertanto ritenuto di dover stipulare una convenzione per la concessione in uso di n. 5 locali (n. 4 aule, n. 1 locale adibito a bidelleria e servizi igienici), a favore della Scuola dell’Infanzia di Corso Unità d’Italia, per 3 mesi 1, di proprietà dell’Oratorio Salesiano “San Luigi”, sito in Via Don Bosco di proprietà dello stesso Oratorio “San Luigi” al fine di trovare una temporanea collocazione alle classi interessate dai lavori di manutenzione.

La Giunta ha autorizzato il sindaco Comparato a sottoscrivere con l’Oratorio Salesiano “San Luigi” una Convenzione per la disponibilità, di locali presso l’edificio già sede dell’Oratorio sito in via Don Bosco, ad uso aule scolastiche a favore Della Scuola Dell’infanzia Di Corso Unità d’Italia Del Primo Circolo Didattico “E. De Amicis” temporaneamente chiusa per lavori di manutenzione. E’ stato nel contempo approvato, sempre in Giunta, il relativo schema di convenzione.