San Cataldo. Collettivo Letizia propone iniziativa parlamentare per eliminare istituti medievali gravanti su acquisto di beni immobili

SAN CATALDO. Assai sgradita risulta la sorpresa del dovere pagare anche migliaia di euro su compravendite catastali sulle quali gravano antichissimi e oramai quasi dimenticati istituti medievali. Molti cittadini dell’Itala meridionale e centrale si sono visti recapitare ingenti somme da onorare al fisco, delle quali non avevano alcuna contezza.

Si tratta di quanto vien loro chiesto in applicazione delle conseguenze del gravame di censi e legati, dei quali non sentivamo parlare ormai da lunghissimo tempo.

In un ambito economico già soffocato da difficoltà enormi questi ulteriori e indesiderati pesi rappresentano un serio aggravamento per il comparto. Il COLLETTIVO LETIZIA intende proporre una iniziativa parlamentare che elimini, o riduca al minimo, i suddetti aggravi, dando ossigeno al mondo delle compravendite immobiliari.

In questo senso Gianfranco Cammarata, del Collettivo Letizia ha rimarcato: ” Abbiamo invitato i parlamentari nazional del nostro territorio, uno per forza politica, per il giorno 5 del mese di marzo. Alle ore 16 si potranno confrontare in una video chiamata, per mettere a fuoco le iniziative da portare congiuntamente in Parlamento.

“Alla video chiamata – ha concluso Cammarata – parteciperanno rappresentanti degli studi notarili e operatori delle agenzie immobiliari, per offrire elementi di concretezza sui quali costruire le ipotesi di interventi legislativi”.