Qatar 2022, Usa battono Honduras nel gelo: polemica per i -16; 2 giocatori ko per ipotermia

Polemica in Honduras dopo la sconfitta per 3-0 rimediata dalla nazionale centroamericana contro gli Stati Uniti, in una partita svoltasi in Minnesota alla temperatura proibitiva di -16 gradi che in campo e’ arrivata a un livello percepito di -25.

La federcalcio honduregna ha lamentato che due suoi giocatori, il portiere Luis Lopez e l’attaccante Romell Quioto, non sono potuti rientrare dopo l’intervallo perche’ in ipotermia con brividi e aumento della frequenza cardiaca, e ha accusato gli Usa di mettere a repentaglio la salute dei calciatori. Lo stesso arbitro, il giamaicano Oshane Nation, e’ sceso sul campo dell’Allianz Field di Saint Paul con passamontagna, calzamaglie e guanti imbottiti, in deroga alle tenute classiche per i direttori di gara.

Tra gli americani lo juventino Weston McKennie aveva uno scaldacollo tirato su fino al naso. Il Ct Usa, Gregg Berhalter, ha difeso la scelta di giocare in Minnesota in un periodo dell’anno che si sapeva esser freddissimo che ha fruttato agli americani un evidente vantaggio nella corsa ai mondiali in Qatar. “Abbiamo fornito ai loro calciatori sottomaglia pesanti e cose anche per coprire la testa, del a noi capita di giocare in posti dove fanno quasi 40 gradi, c’e’ un’umidita’ asfissiante e a tutti i miei vengono i crampi? Il calcio e’ anche tutto questo”. Gia’ nelle qualificazioni mondiali del 2014 gli Usa ospitarono a Denver in Colorado, il Costarica per una partita chiave per le qualificazioni mondiali e si gioco’ sotto una bufera di neve.